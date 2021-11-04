羽生結弦因傷缺席NHK杯 或影響冬奧參賽

Newsfrom Japan

【共同社11月4日電】

日本滑冰聯盟4日發佈消息稱，男子花樣滑冰運動員羽生結弦（26歲）因右腳踝受傷，將缺席花滑大獎賽（GP）系列第4站NHK杯比賽（12、13日在東京舉行）。該賽被視為羽生力爭奪得三連冠的北京冬奧會賽季的首戰。羽生被診斷為「右腳關節韌帶損傷」，是否會影響他參加3個月後開幕的明年2月冬奧會，令人擔憂。

羽生通過聯盟表示「為了NHK杯，我一直全力拼搏，但僅因為一次跌倒就受傷，感到非常懊惱」。他還稱「為儘可能縮短恢復至競技水平的時間，我將努力」，力爭盡快重啟冰上訓練。

羽生沒有明確表示是否挑戰北京冬奧會。但本賽季，他著眼於挑戰前所未有的四周半跳。他也報名參加GP第6站俄羅斯杯（26、27日在索契舉行），但已無望晉級該系列前6名展開較量的GP總決賽（12月9～11日在大阪舉行）。 2018年平昌冬奧會賽季中，羽生在NHK杯開幕前的正式練習中右腳踝受傷。在未充分練習就上場的平昌冬奧會上實現了連續2屆冬奧會奪冠。（完）