厚勞省將批准“雞尾酒療法”藥物用於防止發病

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【共同社11月5日電】日本厚生勞動省的專門小組會關於針對輕症及中等症狀新冠患者的“抗體雞尾酒療法”使用的治療藥物“RONAPREVE”，4日同意擴大適用範圍，可用作對密切接觸者等的發病預防藥物。近期將正式作為特例批准。這是國內首款新冠預防藥物，負責國內銷售的中外製藥公司申請了擴大適用範圍。 由於無法期待具有疫苗那樣的預防效果，厚勞省認為該藥並非可以代替疫苗，使用對象僅限滿足以下所有條件的人：（1）與患者同住的密切接觸者或無症狀感染者，（2）有重症化風險的人，（3）未接種過疫苗或被認為效果不充分的人。 除以往的點滴給藥外，還允許用注射器進行皮下給藥。注射器皮下給藥的方式對於難以確保能夠點滴的血管的人而言可以擴大選項，但因必須注射4處，因此會對身體帶來一定的負擔。 該藥是混合了兩種抗體醫藥品的藥劑，由歐美兩家公司開發。因有望預防重症化，厚勞省7月作為特例批准。最初對象是存在重症化風險的住院患者，後來範圍擴大到允許用於住宿療養及門診患者等。 以出現感染者的家庭為對象的國外臨床試驗結果顯示，檢測結果為陰性的密切接觸者的發病風險在用藥後減少了81%，此外對於確診感染的無症狀者，也確認用藥後發病風險降低了31%。 前首相菅義偉10月在網絡節目中透露，該藥以一次31萬日元（約合人民幣1.7萬元）的價格採購。（完）