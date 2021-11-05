山手線通勤乘客比新冠前減少三至五成

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【共同社11月5日電】東日本鐵路公司（JR東日本）4日公佈了IC交通卡“Suica（西瓜卡）”使用數據的分析結果稱，山手線工作日上午7至10點前往東京都中心地區上班的乘客等比新冠疫情前減少了30%至50%左右。 調查對新冠前的去年1月20日和截至今年9月30日每天從山手線各站閘機出去的乘客數進行了比較。結果顯示雖然因疫情有所不同，但多半日子乘客數在疫情前的50%至70%範圍內。該調查未掌握乘車目的，還包括通勤以外的乘客。 據JR東日本稱，山手線東側的東京和品川等有寫字樓區域的車站乘客數減少幅度較高。東京今年1月和7月分別減少51%和43%。周邊零售店和餐飲店較多的車站減少幅度較低，池袋1月減少27%、7月減少16%。山手線所有站平均減少44%和36%。 男女乘客均為三四十歲人群明顯減少，今年1月起呈現回覆傾向。可以看出乘客選擇避開擁擠時段的“錯峰上班”趨勢，此外還發現去年1月和10月同一區間通勤乘客中90%繼續使用月票。 JR東日本介紹稱：“在避免鎖定個人的情況下進行了調查。將利用西瓜卡的數據，推進今後的運行和車站改良。”（完）