日本規定明年5月起違章老年司機換駕照須路考

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【共同社11月5日電】日本警察廳4日決定從明年5月13日起實施含有老年司機對策的修改版《道路交通法》。從收到駕照更新通知算起，過去約3年中有過闖紅燈等11種違章行為中任何一種的75歲以上司機，必須參加駕駛技能考試（路考）。此外還將結合認知功能檢測和培訓，力爭減少交通悲劇事故。 以配備自動剎車等先進安全功能的“安全駕駛輔助車”為條件的限定駕照也計劃在同一天啟用。 據警察廳介紹，11種違章行為除闖紅燈外，還包括逆行等違章、在超車道等行駛、超速、禁止掉頭等違章、在鐵路道口不停車或進入防護桿內、路口左轉右轉時違章、路口通過時違章、妨礙過馬路行人、未注意前方等安全駕駛義務違章、邊操作手機邊開車。 對象將在培訓點等地實際駕車接受檢查。駕照更新期限的半年前開始可以反復接受考試，不合格的話就無法更新。收費3550日元（約合人民幣200元）。 路考合格者將接受檢測記憶力和判斷力的認知功能檢查（收費1050元）。若被判定為可能存在認知障礙症時，需要接受醫生的診察，若被診斷為認知障礙症，將撤銷或停用駕照。若並非認知障礙症，將接受老年司機培訓。 培訓的目的是促進安全駕駛，無論結果都可以更新駕照。實車陪練的培訓收費6450日元，不帶實車陪練的收費為2900日元。 安全駕駛輔助車限定駕照可由本人申請獲得。除老年人外，對駕車感到不放心的人也將增加新的選項。（完）