關注：COP26加速棄用煤電 日本未贊成

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【共同社11月5日電】在英國召開的《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方會議（COP26）上，朝著廢除煤炭火電的動向加快。面對把去碳化定位為“最重要議題”的主席國英國的要求，新有韓國、越南等23國贊成分階段棄用煤電，歐洲、亞洲等廣泛地區的46個國家贊同聯合聲明。日本未予贊成，計劃今後也繼續使用。此次會議上，與去碳化潮流背道而馳的日本顯現特殊性。 “煤炭火電的終結現在進入了視野。COP26無疑會是讓煤炭成為過去式的會議。”會議主席夏爾馬4日如是說，對贊成棄用的國家表示歡迎。 煤電排放的二氧化碳尤其多，是天然氣發電的約兩倍。2015年通過的應對全球變暖的國際框架《巴黎協定》設定了把全球氣溫升幅控制1.5度以內的努力目標。英國政府稱“要想繼續維持1.5度目標，分階段棄用煤碳火電，轉為清潔能源不可或缺”，加強勸說了各國。 聯合聲明提出了擺脫未採取減排對策的煤電這一共同願景，總計46個國家贊同。主要經濟國力爭到本世紀三十年代、其餘國家爭取四十年代分階段棄用。 新表明棄用意向的23個國家包括埃及、西班牙，以及印度、越南和韓國等亞洲國家。 另一方面，二氧化碳排放量在全球靠前的中國、美國和日本未在聯合聲明之列。日本曾援助在印尼和越南等建設煤炭火電站，但這些國家此次邁向去碳化，援助繼續出現了不確定性。 日本10月敲定的《能源基本計劃》中，就煤炭火電寫入“現狀是穩定供應性與經濟性卓越的重要能源來源”...