日本宣佈8日起放寬商務目的入境限制

Newsfrom Japan

【共同社11月6日電】日本政府5日發佈消息稱，將放寬新冠病毒邊境口岸對策，把已接種疫苗的商務目的日籍回國人員等的入境後隔離時間，從目前的10天縮短至3天。此前原則上不允許的外籍商務相關人士、留學生和技能實習生入境，也將附帶條件地予以批准。新措施8日起實施。 這是鑑於疫苗的有效性已得到確認，而且經濟界也要求儘早恢復與海外往來。政府希望有助於激活陷入停滯的社會經濟活動。 官房副長官木原誠二就包括遊客的入境對象擴大、以及入境後免隔離表示：“今後如果狀況惡化，就會靈活應對，但我們將鑑於各國的感染狀況等，朝著放寬限制的方向繼續積極探討。” 據政府透露，縮短至隔離3天的對象是日籍回國人員、因商務目的新入境的外籍短期停留者。 對像人員需在接收企業負責人的管理下，在入境後第3天接受新冠檢測。而且，接收企業需要制定入境者的活動計劃書，提交給相關中央部門。經過審查後，第4天起允許遵循活動計劃書的行動。若第10天的檢測結果為陰性，就解除行動限制。 關於留學生和技能實習生等，將重啟目前原則上不允許的入境。條件是需要通過接收企業接受政府方面的審查等。 觀光目的入境仍然暫停，但方向是大致在年內驗證行動管理的有效性，朝著恢復旅遊團入境的方向推進探討。（完）