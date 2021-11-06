日本地熱發電站數量增至福島核事故前4倍

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【共同社11月6日電】6日從日本火力原子能發電技術協會的統計數據獲悉，2011年福島核事故後的約10年間，全國的地熱發電站數量增至原先的4倍。日本雖然有著豐富的地下資源，但開發卻停滯不前。福島核事故後，地熱作為可再生能源再次受到關注，建設得到了推進。不過，小規模發電站較多，總發電量增長乏力，如何擴大成為課題。 《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方會議（COP26）在英國召開，迫切要求實現去碳化社會。在此形勢下，加速導入可再生能源也是日本的當務之急。與火力與核電站相比，地熱在總發電量中佔比極小，今年10月內閣會議決定的《能源基本計劃》中，提出了到2030年使地熱發電站數量翻一番的目標。 統計數據顯示，2010年度發電站數量為17處共20個機組，2019年度驟增至70處共92個機組。因部分大型發電站減少了輸出，合計約為54萬千瓦，與此前持平，但參與的單位增加了，在九州等地1000千瓦以下的小規模發電站開發取得了進展。2012年的可再生能源“固定價格收購制度”（FIT）起到了推動作用。 在東北地區，2019年山葵澤發電站（秋田縣湯澤市、約4.6萬千瓦）作為日本國內時隔23年的又一座1萬千瓦以上的大型發電站啟用。而且到2030年，岩手、宮城、秋田3縣還將接連有1.5萬千瓦級的發電站開始運轉。整個東北的發電量將達到約32.5萬千瓦，相當於反應堆報廢的關西電力公司美濱核電站1號機組等小型核...