電腦手機「中毒」提示意在騙財 中招事例增加

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【共同社11月8日電】

「技術支持詐騙」的受害事例在日本增加。手法是讓電腦或智能手機等彈出「感染了計算機病毒」等提示警告，來煽動不安情緒，讓使用者致電假「支持窗口」等導致被索要金錢。據「國民生活中心」稱，今年4至9月接到約1700起求助，造成損失的約達600起。其中甚至有被騙走約6000萬日圓的事例。

據分析，背後原因可能是新冠疫情導致工作、購物、娛樂等的上網時間增加。東京警視廳等各地警方呼籲提高警惕，「絕對不要給顯示的號碼打電話」。

今年9月，關東地區一名40多歲男性在操作電腦期間突然響起報警音，屏幕顯示「已感染病毒，需要清除」。該男性感到驚訝並聯絡了屏幕上顯示的電話號碼，自稱是加拿大技術支持公司的男子索要100萬日圓電子貨幣作為處理費用。據稱，對方表示支付後會返還部分金額，要求告知銀行賬戶。

據資訊安全公司「趨勢科技」稱，技術支持詐騙是惡意利用了屏幕顯示廣告功能。通過顯示冒充警告的廣告，要求致電所謂的技術支持中心，或者誘導至非法網站。

據該公司稱，技術支持詐騙等非法網站的確認數量自去年夏季前後起猛增。去年1至3月約為306萬起，同年7至9月增至約558萬起。今年7至9月達到約1099萬起。

該公司分析認為，「新冠疫情導致生活對互聯網的依賴度上升。大概是惡意利用了人們對電腦和智能手機感染病毒、無法使用的危機感進行詐騙。」 「國民生活中心」的負責人指出，「去年...