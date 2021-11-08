日本大幅放寬入境限制 商務和留學附條件批准

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【共同社11月8日電】日本政府8日大幅放寬為應對新冠疫情而對外籍商務人士、留學生和技能實習生等實施的入境限制，中央政府各部門已開始受理申請。去年年底起原則上不允許的新的入境此次則附帶條件予以批准。疫苗接種完畢的日籍回國人員等的隔離時間從原來的10天縮短至3天。 農林水產省8日上午接連收到有關外國人技能實習生入境申請的諮詢。農業第一線因人口減少和老齡化，人手短缺的擔憂加劇。農水省幹部表示：“不知道申請會增加多少。確認事項很多，會迎來從未經歷過的業務量。” 管轄製造業等的經濟產業省負責人也說：“諮詢電話響個不停。” 原則上停止的新的自費留學生入境也以大學等接收單位實施行動管理為條件允許入境。文部科學省的負責人表示：“一直希望恢復留學生入境，能放寬太好了。” 關於疫苗接種完畢並以商務或工作為目的3個月以內短期逗留者，入境後的隔離時間改為最短3天。對上述入境者均設置了接收企業或團體實施行動管理作為條件。以旅遊為目的的入境將繼續暫停，但將討論大致在年內恢復。 與海外企業交易較多的大型商社“正在熱切期盼”（企業高層語）恢復正常往來。有關此次放寬限制，伊藤忠商事社長兼首席執行官石井敬太5日在披露財報的記者會上表示歡迎稱“完全樂見”。三菱商事也表示“這是有利於活躍商務往來的措施”。 經濟團體聯合會此前也一直要求政府放寬入境限制。會長十倉雅和1日向媒體指出：“在全球化經濟的大背景下，不應該只有日本關...