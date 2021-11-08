詳訊：警方逮捕涉嫌在九州新幹線內縱火男子

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【共同社11月8日電】8日早晨8點40分前後，九州鐵路公司（JR九州）撥打了110報警稱，在熊本縣內行駛的九州新幹線“櫻花401號”列車（8節編組，廣島站出發開往鹿兒島中央站）“車內有人縱火”。列車緊急停車。據JR九州透露，部分座位起火，但很快被撲滅，無人受傷。熊本縣警方以在建築物等縱火未遂的嫌疑，當場逮捕了家住福岡市的三宅潔（69歲，職業不詳）。 據警方透露，三宅表示看到行駛於東京都調布市的京王線列車發生了乘客被刺傷事件的新聞，“想要模仿”。三宅還交代“潑灑了液體後用打火機點燃紙，扔在通道上”。警方正調查案件關聯性及詳細情況。 新幹線列車當時在“熊本-新八代”區段行駛。3號車廂部分區域冒煙，緊急蜂鳴器響起，列車緊急停車。三宅在新八代站被移交給警方。 據JR九州透露，當時約有30名乘客在3號車廂內。這些乘客被轉移至其他車廂，列車於10點25分前後抵達鹿兒島中央站。九州新幹線雙向總計4個班次停運，4個班次最長延誤約50分鐘，約900人受到影響。 京王線刺傷乘客案發生於10月31日。據稱，男嫌疑人（25歲）在京王八王子站出發開往新宿站的特快列車上刺傷70多歲男乘客，並向車廂內潑灑打火機油縱火。除被刺男乘客外，另有16人受傷。 在東海道新幹線上，2015年6月發生了男子使用打火機點燃汽油自焚的自殺事件，恰在現場的1名女乘客不幸捲入並遇害。（完）