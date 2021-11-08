日本新冠對策小組會就緊急事態宣言制定新指標

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【共同社11月8日電】日本政府新冠病毒感染症對策小組會8日召開會議，制定了評估新冠疫情的新指標。主要的變更點是相比新增感染人數，更重視醫療資源的告急程度，把原先的4個階段分類改為5級。為避免出現醫療告急，要求利用病床數預測工具等，在較早階段就採取緊急事態宣言等強力對策。 國內隨著疫苗接種取得進展，即使感染新冠，重症化的比率也在下降等。小組會基於這些情況做出了調整。將成為都道府縣加強對策、以及日本政府發佈緊急事態宣言時的判斷材料。新指標將寫入11月上半月政府彙總的新冠對策“全貌”中。 根據新指標，0級為保持新增感染人數為零；1級是醫療能穩定應對疫情；2級為可見感染者增加，開始產生醫療負荷，是應該加強警惕的級別。 3級是若不在相當程度上限制常規醫療，醫療就無法妥善應對，相當於原先的第三階段（感染驟增）的最終局面和第四階段（疫情爆發式擴大）。屆時必須採取緊急事態宣言等強力對策。 從2級升為3級是預計3週後所需病床數達到已確保的病床數，或病床使用率超過50%的情況，由都道府縣綜合判斷。屆時將充分利用病床數預測工具等。 即使大幅限制常規醫療也無法應對疫情則為4級。由於需要住院的人數超出最大確保病床數，日本政府作為災害醫療應對，會向都道府縣提供支援。 此前是根據新增感染人數、病床使用率等7項指標，以4個階段來評估疫情。若一週內的每10萬人新增感染人數達到25人以上等，則為第四階段，被視為發佈緊...