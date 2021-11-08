厚勞省調查顯示53%的跳槽者對新工作感到滿意

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【共同社11月8日電】日本厚生勞動省8日公佈的2020年“跳槽者實態調查”顯示，在2019年10月1日～2020年9月30日跳槽至新單位的人中，認為跳槽後的工作“滿意”和“基本滿意”的比例合計為53.4%。回答“不滿意”和“有些不滿意”的合計為11.4%，體現兩者之差的“滿意度指數”為42.0。 與指數為43.0的2015年調查基本維持相同的高水平。厚勞省負責人表示：“工作方式改革改善了勞動條件，跳槽後或許能很好地找到工作的意義。” 但從性別來看，男性為46.5，女性則為35.9。從項目來看，在工作內容、勞動時間、人際關係方面，女性的滿意度比男性低了逾10點。 向占到整體76.6%的自行跳槽者以多選形式詢問理由，回答“工資以外的勞動條件不好”佔28.2%，為最多。其後是“工作內容不滿意”佔26.0%，“工資低”佔23.8%。 調查對象為擁有5人以上員工的約1.7萬家單位以及抽樣選出的在此工作的1年以內跳槽者約1萬人。（完）