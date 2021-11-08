關注：日本放寬入境限制對經濟的提振效果有限

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【共同社11月8日電】

日本政府放寬此前為應對新冠而對商務人士和留學生實施的入境限制，對經濟活動的刺激作用受到高度期待。但商務旅客在全體入境者中僅占逾5%，暫停遊客入境的現狀下，對經濟的帶動效果被認為很有限。旅遊和百貨店行業也出現了不滿的聲音，困境或許還將持續一段時間。

據SMBC日興證券首席經濟師牧野潤一估算，本次放寬後預計入境的商務旅客約為一年105萬人，住宿、飲食等滯留期間的支出共計約1610億日圓。若以今年1～8月的銷售額為標準計算提振效果，住宿業僅為2.4%，餐飲業僅為0.3%，運輸業僅為0.5%。牧野指出「今後對中國遊客放寬限制將是關鍵」。

航空巨頭ANA控股社長片野坂真哉評論稱：「雖然是階段性的，但歡迎政府推進放寬。」不過，新冠前因訪日外國人特需而沸騰的行業正在要求進一步的放寬。

外務省發佈的「傳染病危險提醒」對多數國家尚未降至企業允許員工出差的水平。為企業海外出差提供服務的日本旅行公司的公關負責人推測稱：「需求的恢復恐怕要等到各種限制進一步解除之後。」

訪日遊客驟減導致免稅商品銷售額大幅減少的百貨店的公關負責人坦言：「僅靠商務旅客無法填補新冠前訪日遊客的需求。」著名連鎖酒店的高管也表示：「如果訪日遊客不恢復，日本的旅遊產業就無法完全復活。」（完）