日本政府擬出台各種政策力促企業加薪

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【共同社11月8日電】

日本政府8日召開「新資本主義實現會議」，彙總了旨在把首相岸田文雄倡導的「增長與分配良性循環」具體化的緊急建議。對於提高工資的企業，將強化稅制支援等，以促進擴大收入的稅制和預算措施為核心，進行政策總動員。還寫進了支援因新冠疫情陷入困境的旅遊業，以及出於經濟安保的觀點幫助半導體工廠選址。

政府根據該建議並結合經濟財政諮詢會議的討論，最快19日制定經濟對策，將加快相關的2021年度補充預算案和2022年度原始預算案的編製作業。不過多是繼承菅義偉政府的經濟增長戰略會議已出台的現有政策或翻版。新的經濟對策能否有助於岸田政府強調的糾正貧富差距，實效性將是課題。

建議中提出，通過減輕企業所得稅負擔及補貼來支援積極加薪的企業。到年底的執政黨稅制修改討論和政府的預算編製作業中將具體化。還計劃面向2022年春鬥（春季勞資談判）對企業和勞動組織做工作，岸田表示月內將再次開會「討論方向性」。為了促進政府採購對象企業的加薪，還寫進了從加薪企業優先採購的方針。

此外，為提高護士和護理人員、保育士的收入，考慮從根本上調整政府決定的診療報酬和護理報酬等「公共價格」定價方式，新設「公共價格評估探討委員會」作為磋商平台展開討論。

增長戰略中，提出對數字及綠色、人工智能（AI）等尖端技術的研發加強投資。為強化經濟安保，將跨多個年度支援尖端半導體工廠在國內選址。為具體落實推進地方數字化力爭縮小與城市...