經團聯稱2020年度實現二氧化碳減排22%

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【共同社11月9日電】日本經濟團體聯合會（經團聯）8日透露，產業界2020年度國內業務的二氧化碳排放量比2013年度減少了22.3%。經團聯還公佈了行動計劃，將朝著實現2050年溫室氣體淨零排放的“碳中和”，敦促各行業切實採取措施。不過，該計劃未提及2030年度比2013年度減排46%的政府計劃等具體的達成預期。 2020年度受新冠疫情擴大影響，經濟陷入停滯，對減排的影響巨大。2030年度計劃能否實現，尚無法預測。經團聯會長十倉雅和在8日的記者會上就行動計劃表示“這是（面向碳中和）造勢中的‘表明決心’。” 行動計劃通過各行業團體彙總而成。據悉，佔產業界二氧化碳排放量約9成的鋼鐵、化學、汽車等23個行業已經制定面向碳中和的基本方針。此外，造船和鐵路等21個行業今年6月以後對2030年度減排目標進行加碼，或者討論予以修改。 2020年度的二氧化碳排放量為4.2632億噸。2019年度比2013年度僅減少了11.0%，而2020年度受新冠疫情影響的減幅較大。 十倉表示為實現政府目標，還將驗證能源的電源構成應有方式和把革新技術用於基礎設施，有意在明年春季前後彙總。（完）