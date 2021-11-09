COP26文件草案曝光 未提廢除化石燃料

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【共同社格拉斯哥11月9日電】各國在《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方會議（COP26）上彙總文件的主要內容草案8日曝光。草案雖然寫入了把全球氣溫升幅控制在1.5度的重要性，但未提及廢除化石燃料。據日本政府相關人透露，部分國家提出“未寫入去化石燃料相關內容是個問題”。 草案由主席國英國基於各國意見提出，是今後談判的基礎。作為寫入文件的要素，寫有“朝著實現1.5度目標持續努力，強調維持目標的重要性”。另一方面，草案未提及減少使用煤炭、石油等化石燃料。 主席國英國8日召開會議，就草案聽取與會國意見。日本政府主張寫入“國際社會應一致為1.5度目標採取措施”。據悉，有其他國家要求寫入去化石燃料相關表述。 9日，就COP26議題展開談判的部長級會議將啟動。關於制定應對全球變暖的國際框架《巴黎協定》的實施規則、以及發達國家對發展中國家氣候變化對策的資金援助應有方式等各國需要協調的議題，將力爭在政治層面上協調。 預計日本環境相山口壯將在會議尾聲階段抵達當地並參加討論。會議至12日結束，但有過因討論出現爭議而延長的先例。（完）