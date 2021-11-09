自公兩黨商定10萬日元補貼現金和優惠券各半

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【共同社11月9日電】日本自民黨幹事長茂木敏充、公明黨幹事長石井啟一9日在國會內會談，圍繞新冠疫情的經濟對策，就向18歲以下孩子發放10萬日元（約合人民幣5670元）補貼的方針達成了一致。雙方商定盡快發放5萬日元現金，朝著明年春季再發放相當於5萬日元的優惠券。茂木提議設置以年收入960萬日元為上限的收入限制，石井未當場表態。 首相岸田文雄9日在自民黨高層會議上就新冠對策稱“12日出示全貌”。關於新冠經濟對策和2021年度補充預算案編製工作，岸田也稱：“經濟對策將與公明黨加緊協調，欲在19日彙總。本月內將制定補充預算。” 圍繞經濟對策，公明黨方面主張向18歲以下孩子一律發放10萬日元的方案。對此，政府和自民黨內部出現了設置收入限制的方案以及用途僅限育兒等方案，對象範圍成為了焦點。 會談前，茂木在記者會上就公明黨方案指出，“這是一個思路。另一方面，重要的是向非正式員工、女性、育兒一代和學生等展開更優厚的支援措施。”公明黨黨首山口那津男在記者會上稱“力求從能夠談妥之處得出結論，從而達成整體共識”。 茂木、石井兩人8日開始磋商，一致同意力爭迅速啟動發放工作。茂木向媒體表態，將協調是否以所有孩子為對象。石井稱一律發放較好，並表示發放的形式“沒有拘泥於全額現金”。（完）