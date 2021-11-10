Pokemon GO開發商將對外提供AR技術

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【共同社11月10日電】

開發智慧型手機遊戲《Pokemon GO》的美國Niantic公司決定向外部企業提供增強現實（AR）的技術基礎。日本的集英社也參加了9日舉行的線上說明會，並透露稱計劃推出人氣漫畫《海賊王》等角色登場的APP。

AR是將虛擬影像與現實場景相結合的技術。憑藉Niantic的技術，智慧型手機的攝像頭能識別天空、水或建築物。例如當踢出虛擬的球後，可以看到球越過現實中的籬笆之後消失的影像。這樣的體驗可同時在5部智慧型手機上共享。

據分析，該公司向外部提供技術意在掌握AR普及的主導權，還透露稱計劃向AR開發企業投資2000萬美元。公司首席執行官（CEO）約翰･漢克在部落格中寫道：“要將現實世界和虛擬世界相融合、實現人與技術關係的變革，需要收集儘可能多的人的意見和觀點。”

明年以後將推出APP的集英社表達意願稱“擁有眾多角色和故事是我們公司的財產，將提供豐富精彩的AR服務”（負責人語）。

其他日本企業中，軟銀也在內容發佈服務中利用AR技術，經營房地產情報網站的LIFULL在房源搜索APP中加入了AR功能。（完）