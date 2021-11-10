日本嘗試向癌症等患者告知全基因組解析結果

Newsfrom Japan

【共同社11月10日電】為摸索全面調查癌症或疑難疾病患者基因組（全部遺傳信息）、評估結果並妥善告知患者的方法，日本政府主導的舉措日前已在部分醫療機構啟動。把癌症相關遺傳基因等部分基因組的調查結果告知患者的做法已在醫療第一線實施，但嘗試使用全部解析獲得的信息尚屬首次。 基因組不少特點與疾病之間的關聯尚不清楚，把解析結果中多少內容告知患者和家屬將由專家討論決定。收集數據後新發現成為疾病原因的基因組部分的話，或可用於診斷和治療。 這是政府推進的“全基因組解析等實行計劃”的一部分。此前研究機構對過去獲得並保存的樣本進行基因組解析，沒有把結果告知患者的機制。 新舉措將在向難以治療的癌症患者約600人和病名未知的疑難疾病患者約100人徵得同意的基礎上實施。患者將提供部分癌症組織和血液，由醫療機構或企業對基因組進行解析。根據症狀和治療的經過，專家將對或與疾病有關聯的信息進行整理並告知患者和家屬。 據厚生勞動省稱，目前癌研有明醫院（東京）和靜岡癌症中心已啟動新舉措。癌症方面還將新增1家機構，疑難疾病方面則在4至5家機構實施。新舉措的結果將由厚勞省的專家委員會驗證，若能建立把信息告知患者的機制，將會增加實施的設施。（完）