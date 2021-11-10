日本擬協助東盟構建測算企業排放量的機制

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【共同社格拉斯哥11月10日電】日本政府將提供按企業測算溫室氣體減排量的機制，以供東盟（ASEAN）成員國用於氣候變暖對策。日本將於12日在英國舉行的《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方會議（COP26）上公佈。此舉還旨在敦促日企及供貨的當地企業積極減排。態度積極的日企有望吸引以應對環境問題等為投資判斷標準的“ESG投資”。 日本政府12日還將給出包含排放量測算方法等內容的指針大綱。日方將與東盟成員國的相關人士和專家商討細節，力爭明年夏季制定指針。 據環境省介紹，隨著經濟發展，東盟各國的排放量預計也將增加，各國對國家整體排放量進行測算，但按企業測算排放量的機制並不完善。 日本設有企業根據電力和燃料等使用量自行測算排放量並向國家報告的制度。政府考慮以日本的制度為基礎，幫助東盟根據當地情況構建測算機制。 政府在“綠色增長戰略”中強調要吸引全球約3000萬億日元（約合人民幣170萬億元）ESG資金，表示將為2050年實現去碳化社會目標而促進ESG投資。 環境省幹部稱：“若能通過支援各國，明示包括採購階段的日企排放量，也是一種面向投資者的宣傳。”（完）