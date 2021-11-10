日美中德未加入COP26停售燃油新車宣言

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【共同社格拉斯哥11月10日電】作為《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方會議（COP26）主席國的英國政府10日發表宣言，提出到2040年停止銷售產生二氧化碳（CO2）的新車。包括混合動力車（HV）在內的汽油車和柴油車將向電動汽車（EV）等轉換。24個國家表示贊同，但日本、美國、中國和德國未加入。鑑於全球兩大市場的美中未加入，向EV的轉換能有多大進展前景難料。 名為《加速向100%零排放汽車過渡的COP26宣言》的文件寫明，以發達國家為中心的主要市場到2035年、加上其餘地區到2040年實現轉換。 為了使宣言成為COP26的成果，英國此前遊說各國。贊同的有加拿大、智利、荷蘭、瑞典等。 日本提出到2035年實現市售新車全部為包括混動車（HV）在內的電動車。經濟產業相萩生田光一10日在記者會上就未加入宣言的理由解釋稱：“由於需要多樣的技術選項。”他表示“包括地區性和國家的情況在內，有必要採取最妥善方式”，強調未加入“絕非消極”。 宣言作為汽車廠商的努力寫明，在主要市場力爭到2035年實現轉換。通用汽車、梅賽德斯-奔馳等11家企業表示贊同，並不包括日本廠商。 日本汽車行業對過度依賴EV持謹慎態度，主張應靈活運用日企擁有優勢的HV等各種技術推進去碳化。（完）