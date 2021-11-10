都科摩提交手機通信故障報告 1290萬用戶受影響

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【共同社11月10日電】日本NTT都科摩公司10日就上月發生的手機通信故障向總務省提交了基於《電氣通信事業法》的事故報告。其中估算稱，受影響的用戶為語音通話約460萬、數據通信830萬以上。總計達到至少1290萬用戶，較當初公佈的約200萬大增。 社長井伊基之等8名幹部為承擔事故責任主動歸還董事報酬。井伊歸還一個月的20%月薪。 總務相金子恭之在內閣會議後的記者會上表示，希望都科摩“採取萬全措施防止再次發生，並與全行業分享教訓以避免其他運營商發生同樣的事故。”總務省今後將探討是否需要實施要求整改的行政指導。 報告稱，在通信連接困難的情況下宣佈“恢復”導致信息錯綜複雜。召開在線記者會的常務執行董事小林宏稱：“沒能從顧客視角發佈信息存在問題。已深刻反省。”他表示今後將在通信連接困難排除後再宣佈恢復。 此次故障於10月14日下午5點左右在日本全國範圍內發生，是因出租車、自動售貨機等所使用的電子結算通信設備在網絡施工時發生故障所致。使用同一線路的手機也受到影響，故障發生29個小時後的次日15日晚上10點才完全恢復。 在此期間，語音通話或網絡連接困難的用戶超過1000萬，其中約100萬用戶一度完全無法使用。該公司上月公佈的數字為約200萬，重新統計數據後改為一半。（完）