岸田在社保會議上稱優先護理和保育人員漲薪

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【共同社11月10日電】日本政府9日在首相官邸召開了專家參加的 “全年齡層型社會保障構築會議”和下設“公共價格評估探討委員會”首次會議。首相岸田文雄就提高護理人員、保育士和護士等工資表示，“這是最優先課題。將先於面向春鬥（春季勞資談判）的討論，通過經濟對策採取必要措施，提前實施。”此言表達了在明年初春鬥正式啟動前實現的意願。岸田要求年內彙總大致框架。 岸田把護理人員等漲薪定位為分配戰略的核心。他有意帶動更多勞動人群收入提高，將反映到19日彙總的經濟對策中。此舉旨在通過改善待遇，解決護理和保育第一線的慢性人手短缺問題。岸田還談及了提高幼師工資。 政府正主要討論各職種大約每月提高1萬日元（約合人民幣570元）至5000日元的方案，欲最早明年2月起把一定期間漲薪部分作為交付金統一支付。由於將經過申請手續，預計明春以後到手。考慮2022下半年度開始改變支付方法，改為算入護理機構等獲得的服務報酬中。 醫療和福利領域服務的價格由政府決定，因此即使人手短缺也難以漲薪。包括獎金等在內，各職種平均月薪相比2020年全部行業的平均35.2萬日元較低，護理人員為29.3萬日元，保育士為30.3萬日元。護士為39.4萬日元，僅為醫生的四成。 該社保會議旨在調整重視老年人的社會保障制度，是安倍晉三和菅義偉政權決定75歲以上人群醫療費窗口負擔提高至兩成的“全年齡層型社會保障討論會議”的後續組織。慶應義塾大學前...