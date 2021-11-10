第三劑疫苗接種對象擬定為18歲以上人群

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【共同社11月10日電】10日採訪相關人士獲悉，關於12月啟動的第三劑新冠疫苗接種，厚生勞動省考慮把18歲以上人群定為對象。厚勞省計劃把完成第二劑接種的人中有接種意願者作為第三劑的對象，但認為在到第二劑為止的對象中，12歲以上未滿18歲人群的疫苗安全性及有效性的評估數據不充分。 第三劑接種使用美國製藥巨頭輝瑞公司的疫苗，預計10日下午的厚勞省專門小組會上將獲得批准。隨著接種的推進，在安全性等得到確認的階段若接到申請，厚勞省將探討下調年齡。 以第二劑接種完8個月後作為大致標準的第三劑疫苗預計從12月起在醫護人員中率先接種，之後擴大到易出現重症的65歲以上及患有宿疾的人群。 美國關於疫苗防止感染效果的研究表明，第二劑接種後1個月以內和5個月以後16～44歲人群的效果從89%降至39%，45～64歲從87%降至50%，65歲以上從80%降至43%。其他研究顯示，防止重症化及死亡的效果在第二劑接種後的半年內沒有大的變化。 基於上述研究，厚勞省認為有必要保持較高的預防感染效果，因此決定實施第三劑接種。（完）