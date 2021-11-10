日俄對阿富汗毒品對策支援中斷

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【共同社莫斯科11月10日電】

在伊斯蘭主義組織塔利班掌握阿富汗政權後，日本和俄羅斯與聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）合作開展的對阿富汗毒品對策的支援被迫中斷。日本從2012年起，派出講師在俄羅斯對阿富汗的毒品對策官等進行培訓，但現狀是因阿富汗國內的混亂難以預測何時重啟。

阿富汗是鴉片原料罌粟的世界最大生產國，聯合國的統計顯示，2020年全球流通的鴉片85%產自阿富汗。俄羅斯把經由和阿富汗接壤的中亞地區流入的毒品不斷蔓延視為威脅。 據日本駐俄使館稱，日本迄今為止派遣了約30名講師，阿富汗及中亞地區的毒品對策官等共240人接受了培訓。2018年起還開始了緝毒犬的培養訓練，但在今年9月結業後，何時重啟尚無眉目。阿富汗首都喀布爾的機場正在建設的緝毒犬訓練設施也仍未完成。

日本本著國際合作目的撥款總計約1040萬美元進行支援。為重啟支援，正在與俄羅斯、UNODC持續協商。 據俄羅斯媒體稱，該國每年有3萬多人死於吸毒。據稱毒品從阿富汗經中亞、塔吉克等地流入，在把毒品種植當作收入來源的塔利班掌握政權後，俄羅斯越發加強了警惕。（完）