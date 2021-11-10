新冠對策全貌草案提出使醫院收治人數增加三成

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【共同社11月10日電】10日獲悉了日本政府的新冠對策“全貌”草案，主要內容是與今夏需要收治約2.8萬名患者的疫情高峰時相比，為防備“第六波”疫情，在本月底前完善體制，使可住院人數增加三成、達到約3.6萬人。還寫進了當出現疫情蔓延兆頭時，可根據都道府縣的判斷使無症狀者也能免費檢測，12日將正式彙總。 全貌草案中關於疫苗，寫明以藥事批准為前提將啟動對不滿12歲兒童的接種。關於已接種兩劑人群的第三劑接種，大致在明年3月實施職場接種。 關於醫療體制，提出了“運營狀況徹底可視化”。把在厚生勞動省的系統中輸入病床使用情況等作為支付補貼的條件，從12月起每月公佈各醫療機構的病床使用率。 免費檢測的目的是為了降低日常生活中的感染風險，創造可以讓更多人迅速檢測的環境。 草案中還寫進了當新變異毒株蔓延等導致傳染性增至3倍時的應對措施。在感染者激增地區無法確保病床和醫療人員的情況下，中央政府將要求其他地區限制常規醫療並派遣人才。提出當發生這種事態時，將要求餐飲店停業並中止活動、公共交通大幅減少班次、以及國民徹底避免外出等行動限制。（完）