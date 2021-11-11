詳訊：尼僧作家瀨戶內寂聽去世 享年99歲

Newsfrom Japan

【共同社11月11日電】日本尼僧作家瀨戶內寂聽9日早晨6點03分因心力衰竭在京都市內醫院去世，享年99歲。她憑藉《夏日終焉》、《加乃子繚亂》等描寫愛情與人性的小說及深入人心的講經說法為人們熟知，獲得了文化勳章。 瀨戶內是德島人。1943年在就讀東京女子大學期間結婚。她前往北京，後隨著日本戰敗而回國。離婚後她開始創作小說，憑藉《女大學生･曲愛玲》獲得1957年新潮社同人雜誌獎。 她的私小說類作品《夏日終焉》獲得1963年女流文學獎，確立了其文壇地位。該小說描繪了在兩名男性間搖擺不定的女性心理。她作為流行作家推出大量高娛樂性作品，並且陸續發表了描寫作家岡本加乃子的《加乃子繚亂》、貼近追尋女性社會活動家伊藤野枝一生的《美在亂調中》等打破世俗的女性傳記小說。 1973年在岩手縣中尊寺剃度出家，法號寂聽。後來她將本名也從晴美改為寂聽。她在京都嵯峨野的寂庵生活，定期講經說法。在岩手縣天台寺也擔任了住持。 1998年，瀨戶內完成了《源氏物語》現代文譯本全10卷，引發平成時代的“源氏熱”。2006年獲得文化勳章後依然創作熱情不減，2007年描寫猿樂演員世阿彌的《秘花》成為暢銷書。2011年自傳體短篇小說集《風景》獲得泉鏡花獎。（完）