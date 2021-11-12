日政府第六波疫情對策提出確保160萬人份口服藥

Newsfrom Japan

【共同社11月12日電】日本政府12日在首相官邸舉行新冠病毒感染症對策總部會議，敲定了“第六波”疫情對策“全貌”。內容包括確保總計160萬人份可在家使用的口服藥；醫療提供體制方面，可接收的住院患者將比今夏高峰時增加三成。在“第五波“疫情期間，不少患者症狀惡化也無法住院最終死亡，吸取這一教訓，制定對策時重視防止重症化和病床緊張的情況。 “全貌”就力爭年內投入實用的口服藥強調“這是使國民能安心生活的王牌”。關於美國製藥巨頭默克公司等正在研發的“莫納皮拉韋”，以獲得藥事批准為前提，日方與該公司就提供總計160萬人份達成協議。 除了完善不去藥店在家也能拿到藥的環境外，政府最多將提供約20億日元（約合人民幣1.1億元）用作國產口服藥等的研發費用。有關已實際使用的中和抗體藥，明年年初前將確保約50萬劑。 加強醫療體制工作設想病毒傳染性達到第五波的兩倍，並考慮到疫苗接種比當時有所推進會產生抑制效果。第五波期間，包括協調住院的人在內，最多約2.8萬人需要住院，考慮到這一點，將在本月底前構建約3.7萬人能夠住院的體制，較第五波時增加約三成。 政府10月提交對策大綱時曾提出增加兩成，但統計了與各都道府縣商討的數字後改為增加約三成。包括臨時醫療設施在內的病床比第五波多出約6000張，全國總計確保約4.5萬張。 在為擴充臨時醫療設施而確保醫療人才方面，都道府縣的病床確保計劃中將具體寫進可配合的醫療機構數和...