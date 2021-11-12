德國智庫氣候變化對策排行榜日本列45位

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【共同社11月12日電】德國環境智庫“德國觀察”（German Watch）等研究團隊日前彙總報告，對全球61個國家和地區的氣候變化措施進行打分的結果顯示，日本排在第45位。雖然日本提高2030年度溫室氣體減排目標並提出2050年實現淨零排放的做法得到肯定，但報告稱“幾乎沒有實現這些目標的具體政策”。 各國中排放量最高的中國為第37位，第二大排放國美國為55位。 該報告每年配合《聯合國氣候變化框架公約》締約方會議公佈。對溫室氣體排放量、可再生能源的引進情況、節能、氣候政策這4個項目作出分析，以滿分100分進行打分。 由於沒有國家採取了充分的應對措施，報告前三位空缺。實際上為榜首的是第四位丹麥（76.92分），第五、六位是瑞典和挪威，北歐國家包攬前列。這些國家可再生能源比例高等方面得到了肯定。 日本為48.94分，與去年一樣排在第45位。可再生能源比例低，以及2030年度電源構成中仍包含煤炭火力發電遭到負面評價，報告指出“這與力爭分階段廢除煤炭開發和融資的國際努力背道而馳”。（完）