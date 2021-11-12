日政府召開數字田園都市會議 欲提升地方活力

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【共同社11月12日電】日本政府11日在首相官邸召開“數字田園都市國家構想實現會議”首次會議，討論利用數字技術提升地方活力。會議主席首相岸田文雄表示，將在年內製定關於現階段具體措施和中期政策的“全貌”。預計將寫入促進數字基礎的完善、創設支援地方政府財政的新交付金等內容。 田園都市構想的目的是在地方普及利用數字技術的新服務等，即便人口繼續減少也能維持便利而豐富的生活。由於利用數字技術需要高速大容量的通信基礎設施，政府將加緊第五代（5G）移動通信系統等的建設。 創設新交付金的內容寫進了新資本主義實現會議本月彙總的緊急建議之中。名稱計劃定為“數字田園都市國家構想推進交付金”，向致力於提升地區活力的地方政府提供財政支援。 實現會議的成員包括東京大學研究生院客座教授增田寬也，全國知事會會長、鳥取縣知事平井伸治等。岸田在會上積極地表示：“將搞活地方，實現可持續發展的經濟社會。”（完）