京都大學等啟動iPS細胞癌症免疫治療臨床試驗

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【共同社11月12日電】京都大學iPS細胞研究所和國立癌症研究中心東醫院11日發佈消息稱，已啟動一項臨床試驗，用誘導多能幹細胞（iPS細胞）製作改變基因、提高了攻擊癌症能力的免疫細胞“自然殺傷細胞”（NK細胞），並將其注入卵巢癌已在腹腔擴散、抗癌藥物失效的患者體內。 今年9月完成對第一位參與試驗的50多歲女患者的注入。目前未出現嚴重的副作用。此次試驗為初期階段，最多將有18人參與。主要目的是確認安全性，計劃持續至2024年3月。研究團隊力爭在數年內投入實際應用。 該方式有可能用於治療各種癌症，團隊成員、京都大學iPS細胞研究所教授金子新表示：“優勢在於因為是iPS細胞，可大量製作，一次性提供給許多人。” 注入的細胞由京都大學iPS細胞研究財團儲備的iPS細胞製成。在iPS細胞內加入能夠發現在卵巢癌的一種、“卵巢透明細胞癌”等存在的特有蛋白質“GPC3”的基因，之後iPS細胞變成了具有攻擊癌細胞能力的NK細胞。 試驗對象是癌症已出現在腹腔內擴散的“腹膜播散”的患者。通過導管每隔一週將細胞注入腹腔，總計4次。 該團隊認為，製成的NK細胞攻擊癌細胞以外細胞的風險很低，且停留在體內的時間短，因此副作用小。在實驗鼠試驗中，癌細胞得到遏制，生存期有所延長。 該團隊稱，日本每年有不到2000人被確診患有卵巢透明細胞癌。據悉如果改變靶向蛋白質，還可用於其他癌症。（完）