獨家：札幌估算2030年冬奧會經費可削減900億日元

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【共同社11月13日電】日前採訪相關人士獲悉，力爭舉辦2030年冬奧會和冬殘奧會的札幌市重新評估了申辦概要計劃，經費預計最多削減相當於總體逾2成的約900億日元（約合人民幣50億元），削減後為2800億至3000億日元。鑑於東京奧運會和殘奧會經費膨脹，此舉是考慮輿論的結果。 在國際上，反感耗資巨大而“遠離奧運”的現象成為課題。札幌市也鑑於國際奧委會（IOC）推薦有效利用現有設施，因此削減經費。該計劃最快將於月底向市議會報告。札幌市2019年公佈的經費總額為3100億至3700億日元。 除了盡量不建設奧運後很可能不再使用的臨時設施，還對運營相關人員計劃進行調整，並參考東京奧運加入防疫措施。 2019年公佈的2300億日元運營費預計削減為2000億至2200億日元。留下伸縮餘地預估800億至1400億日元的會場改修等設施建設費預計可壓縮至800億日元。運營費計劃以門票及贊助商等收入籌措，而非札幌市承擔。設施建設費中之前預計400億至600億日元的札幌市承擔部分改為約500億日元。 札幌市公佈修改版計劃後，將重啟因新冠疫情影響等而在2019年以後中斷的與市民對話的活動。最快明年3月將實施詢問是否舉辦的市民問卷調查。 札幌市2014年提出申辦2026年冬奧會，2016年11月估算經費為4537億日元。因2018年9月北海道地震放棄，改為申辦2030年冬奧會，2019年公佈了現行經費。一部分...