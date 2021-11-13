鹿兒島縣出水市養雞場出現今冬九州首例禽流感

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【共同社11月13日電】日本鹿兒島縣政府13日發佈消息稱，在出水市的養雞場發現多隻死雞，基因檢測結果確認為H5型高致病性禽流感病毒。對飼養的約3.85萬隻蛋雞已開始撲殺。中央政府將進行確定檢測。這是九州的養雞場今冬出現的首例禽流感，鹿兒島縣是日本繼秋田縣之後發生禽流感的第二個縣。 九州在日本國內堪稱“養雞王國”。農林水產省的畜產統計（今年2月時）顯示，鹿兒島縣的蛋雞（成雞）飼養量為全國第三，小型肉雞飼養量僅次於宮崎縣為全國第二，共計約3573萬隻。鹿兒島的養雞場已連續兩季確認有陽性，該縣緊急制定了限制雞和雞蛋移動和搬出、設置車輛消毒點等防疫對策。 鹿兒島縣知事鹽田康一與農林水產政務官宮崎雅夫在縣政府大樓會談時提出：“農水省已派來職員，希望在防止形象受損方面也提供協助。”宮崎表示：“為防止蔓延，初期行動很重要。發生在主要產地，將在聽取要求的同時全力支援。” 據鹿兒島縣政府透露，12日上午發現養雞場有多隻死雞，簡易檢測出現陽性。基因檢測結果確認為高致病性禽流感。該縣在開始撲殺的同時，限制了方圓10公里以內的119家農場的約553萬隻雞和雞蛋的移動和搬出。（完）