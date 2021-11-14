疫情下2020年度日本婚禮平均費用創新低

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【共同社11月14日電】日本出版結婚信息雜誌《皆喜》（ZEXY）的瑞可利公司日前發佈的結婚趨勢調查等顯示，2020年度全國每對新人婚禮及婚宴總費用平均較上年度減少70萬日元，為292.3萬日元（約合人民幣16萬元）。創2005年度開始全國調查以來新低。因新冠疫情流行，許多新人較原計劃縮小了婚禮規模。 平均賓客數也達到創新低的42.8人，較上年度減少23.5人。據說舉辦婚禮及婚宴的新人中，7成以上較最初的願望削減了賓客人數。可能是受政府等限制活動參加人數的影響。但也能見到一些動腦筋防止人員密集的例子，諸如網絡連線另一會場的部分賓客、分上下半場舉行等。 另一方面，沒有舉辦婚禮的新人中，近4成表示“將改期舉辦”。從限定在東京、名古屋、大阪地區實施的追加調查也可看出，進入2021年度以後賓客數和費用等有所上升。 瑞可利婚慶總研的所長落合步指出：“希望舉辦婚禮的新人的比例相較於疫情前沒有很大變化。”他認為疫情平息後婚慶市場有望恢復。（完）