COP26成果文件寫明逐步削減煤炭火力發電

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【共同社格拉斯哥11月15日電】《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方會議（COP26）13日閉幕，通過的成果文件中寫入決心努力謀求把全球氣溫控制在較工業革命前上升1.5度以內。關於焦點問題煤炭火力發電，雖然表述在最後階段從“逐步廢除”減弱為“逐步削減”，但也寫明朝著削減“加速努力”。COP共識文件中加入限制煤炭的措詞極其罕見。 文件強調“在這重要的十年間”必須加快行動。在全球各地頻發暴雨、酷暑等被認為與氣候變化相關的異常氣象的形勢下，文件凸顯了各國力爭實現應對全球變暖的國際框架《巴黎協定》努力目標控溫“1.5度”的姿態。 由於按照各國提出的溫室氣體減排目標，很難把氣溫升幅控制在1.5度，文件提出“視需要，將要求到2022年底前重新探討並加強2030年的減排目標”。 關於二氧化碳排放量較大的煤炭火電，COP26主席國英國希望採用“逐步廢除未採取減排對策的煤炭火電”這一表述，但因印度等國的反對，在會議最後階段減弱為“逐步削減”。 此外，在發達國家向發展中國家提供資金援助方面，到2020年一年援助1000億美元目標未能實現，文件對此“深表遺憾”，並要求發達國家履行承諾。 會議還就此前尚未制定完畢的《巴黎協定》實施規則達成一致。明確了通過技術支援等在他國減排溫室氣體之際，於政府及企業間交易相應減排量的規則。 原定13天的會期因討論難以達成一致而延長了1天。英國的COP26會議主席夏爾馬...