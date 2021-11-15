橫田惠遭朝鮮綁架過去44年 母親難掩焦慮

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【共同社11月15日電】15日距離1977年日本新潟市初一學生橫田惠（失蹤時13歲）遭朝鮮綁架過去整整44年。她的母親橫田早紀江（85歲）9日在川崎市的家中接受採訪，勉強發聲表示：“她被帶走後杳無音信。感到難以言喻的焦慮。”早紀江向女兒表示“希望無病健康，懷著希望等待下去”。 採訪現場掛著橫田惠小學六年級時的新春試筆作品，據稱是多次重寫後最終感到滿意的作品，早紀江懷念地說：“當時非常努力地寫。臨近年末總是會想起。” 早紀江還展示了陶製掛墜和陶瓷小物件。掛墜是全家前往山口縣萩市旅行時橫田惠所製。陶瓷小物件則是橫田惠另一次覺得“可能是母親喜歡的顏色”而買給母親的小禮物。早紀江表情溫和地說：“總是個開朗活潑的孩子。” 綁架受害者家屬年歲漸長，父親橫田滋去年6月過世，享年87歲。綁架事件浮出水面後，日本首相也數次易人，早紀江堅定表示：“我認為岸田文雄首相會是最後一位。希望他務必實現日朝會談。” 早紀江還寄語橫田惠稱：“全家都愛著小惠你。希望注意身體，不要生病。我們都在等著你。” 1977年11月15日，放學途中的橫田惠在住所附近失蹤。朝鮮在2002年的日朝首腦會談上承認綁架並聲稱橫田惠已死亡，然而日方並未接受這一說法。（完）