卡塔爾世界盃觀眾人數不設限且提供酒類

Newsfrom Japan

【共同社多哈11月15日電】關於明年11月將在中東卡塔爾開幕的世界盃足球賽，組委會市場傳媒部總監法蒂瑪·阿勒努艾米（Fatma al-Nuaimi，38歲）近日在首都多哈接受採訪時表示，由於新冠疫苗接種的普及，對觀眾人數將不設上限。還透露稱，儘管該國是禁止飲酒的伊斯蘭國家，但在“指定區域”允許提供酒類。 阿勒努艾米自信地表示，卡塔爾世界盃“將成為（後新冠時代）首場世界規模的體育大賽”。與放棄接納國外觀眾的東京奧運會和北京冬奧會不同，約一個月的卡塔爾世界盃期間預計將有120萬人造訪。計劃把接種疫苗作為進入賽場的條件，該賽事將成為摸索國際大型活動舉辦方式的試金石。 阿勒努艾米強調，卡塔爾在去年疫情下進行了亞冠聯賽約70場比賽，今年還舉行了俱樂部世界盃。表示可容納8萬人的明年世界盃決賽場館即將建成，強調籌備工作十分順利。 另一方面，圍繞場館建設和相關工程，有意見指出來自南亞等地的外國工人在嚴酷的環境下工作。對此，阿勒努艾米表示“鑑於出現許多批評，我們已努力改善了待遇”。 這是首次在中東地區舉行世界盃。阿勒努艾米稱，通過賽事“希望展示阿拉伯文化的待客之心”，決定提供酒類也是其中一部分。關於能否在觀眾席飲酒，她說明稱正在就此與國際足聯（FIFA）展開磋商。（完）