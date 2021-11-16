岸田要求加緊研擬氣候變遷對策 探討削減煤電

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【共同社11月16日電】

日本首相岸田文雄15日在官邸會見環境相山口壯，就13日在英國閉幕的《聯合國氣候變遷框架公約》第26次締約方會議（COP26）表示「包括國內的實施體制在內，希望你做出努力」，要求加緊研擬氣候變遷對策。

岸田就會議通過了謀求努力抑制氣溫上升的成果文件評價稱「這是歷史性會議」，表示「今後的道路漫長，希望努力推進」。

鑑於文件寫入了「向著逐步削減未採取溫室氣體減排對策的煤炭火力發電，加快努力」，日本政府已著手磋商今後的應對。

煤電在2019年度的日本發電量中佔32%。10月敲定的國家中長期方針《能源基本計劃》提出，到2030年度將煤電在電源構成中的佔比減至19%，但仍維持利用煤電。

成果文件把削減對象定為「尚未採取減排對策」的煤電。外務省負責人表示「該表述並無明確定義」。另一方面，據環保組織「氣候網絡」介紹，國際上通常認為減排對策是指回收或積存發電站排放的二氧化碳的技術。

不過，這種技術在成本方面存在課題，在國內尚未實際使用。該組織指出「應致力於制定旨在從化石燃料轉向可再生能源的政策」。（完）