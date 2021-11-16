鹿兒島縣內發現第2例禽流感 第1例為H5N1型

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【共同社11月16日電】日本鹿兒島縣政府15日發佈消息稱，在出水市的養雞場新發現了高致病性禽流感，對飼養的約9200隻下蛋雞實施了撲殺。本季已在出水市內其他養雞場確認了禽流感，這是縣內第2例。農林水產省就第1例透露稱，經基因檢測確定為“H5N1型”高致病性病毒。 鹿兒島縣稱，成為第2例的養雞場距離13日確認為第1例的農場約2.5公里。方圓10公里以內共有118個農場，將限制雞和蛋的移動及搬出。第2例發生後，已經新啟動對市內3個農場的病毒檢測。 另一方面，出現第1例的農場14日完成了對約3.85萬隻下蛋雞的撲殺。該養雞場12日發現多隻雞死亡，13日的基因檢測結果顯示為高致病性。中央政府推進了檢測確定工作。 日本國內，在秋田縣的養雞場確認發生了本季首例禽流感。檢測出的病毒為“H5N8型”。 農林水產省的畜產統計（今年2月數據）顯示，鹿兒島縣下蛋雞（成年雞）飼養數在全國位居第三，小型肉用雞則僅次於宮崎縣，位居第二，合計約有3573萬隻。（完）