日本國內遊輪旅行活力湧現 地方期待遊客增多

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【共同社11月16日電】日本國內遊輪此前受新冠疫情蔓延影響而多次停運，現在正逐步恢復活力。其中，具有代表性的“飛鳥2”號和“日本丸”號在緊急事態宣言全面解除前後恢復運行，截至11月15日共運航了21艘。接納的地方政府與航運公司在注意防疫的同時，期待遊客增多。 本月3日，載有約300人的“飛鳥2”號在茨城縣常陸那珂市的茨城港常陸那珂港區停靠。該縣限制了普通遊客進出碼頭，僅由高中生行進樂隊送行等。對於遊輪時隔約2年靠港，該縣港灣振興監青山紘悅表示“兼顧防疫和經濟很難。我們終於走到了這裡”，顯得放下了心來。 夫婦參團的長野縣須坂市70多歲男性說：“最近哪兒都不能去，因為是在附近航行，所以我們乘上了船。雖然並非完全沒有不安，但因為加強了檢查（比較放心）。” 航運公司加強了防疫措施。“飛鳥2”核載人數約為870人，但設定報名數為一半，“日本丸”號核載約530人，設定報名數為65%左右。兩船均在乘船前和乘船當天對乘客實施PCR檢測。遊輪內配備技術人員和檢測設備，負責船員的定期檢測。 截至目前，“飛鳥2”號從橫濱出發前往長崎，“日本丸”號則以廣島為出發與返回地，遊覽屋久島（鹿兒島縣）等。兩艘遊輪的歲末年初觀光游均已報滿，預約勢頭增長。公關負責人認為“積極希望旅行的人增多了”。（完）