日本政府草案提出GoTo項目持續至明年長假

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【共同社11月16日電】日本政府正在討論的經濟對策草案15日曝光。草案就刺激需求的“Go To活動”表示，將讓其中的Eat、Event和商店街項目持續至明年4～5月的長假前後。這些項目將與推進重啟準備的Travel項目一起，支援各地的餐飲和旅遊業等。此外，對於致力於應對原油價格高漲的地方政府，草案還提出以“財政特別轉移支付”的形式給予支援。 經濟對策草案在15日的自民黨會議上出示。現階段，護理看護和兒童保育的一線人員加薪等制度設計尚未定型，草案將待相關細節商定後，於19日敲定。 關於對策的規模，草案稱“將確保對實現經濟增長能發揮充分效果的（財政）規模”，正朝著財政支出超過40萬億日元（約合人民幣2.2萬億元）的方向協調。 Go to Eat、Event、商店街項目的期限是最長至今年12月，草案提議延長。Travel項目也將在重啟後，實施至明年長假前後，以滿足旺季需求。屆時，將活用對餐飲店防疫措施給予認證的第三方認證制度以及疫苗接種證明等，兼顧防疫加以應對。 應對高油價的財政特別轉移支付則分配給向生活困難人員發放煤油購買費等補貼的地方政府。對於容易受到高油價影響的園藝農戶、漁民及卡車行業，也將切實推行經營穩定化措施。 新冠疫苗第三劑接種免費化也被寫入草案。此外還在經濟增長戰略中提出，將支援大學研究及創新企業，以及完善旨在確立經濟安全的半導體和疫苗生產基地等。 在分配戰略方面，草案寫明...