厚勞省小組會同意12月1日啟動疫苗第三劑接種

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【共同社11月16日電】有關新冠疫苗第三劑追加接種，日本厚生勞動省疫苗小組會15日同意12月1日起在全國各地實施。現階段將使用美國輝瑞公司生產的疫苗，也允許第三劑時接種與第一、二劑不同的疫苗。雖然接種時間間隔基本上要求在完成第二劑後約8個月以上，但基於疫情等因素，經地方政府判斷，也允許作為例外縮短至6個月。 對象是完成第二劑接種的18歲以上人士，12月首先對醫務人員實施，1月起則以老年人為主，擴大至普通人群。第三劑被視作《預防接種法》上的“臨時接種”，費用免費。接種為自願，孕婦以外人群負有“努力義務”。對於老年人等重症化風險較高的人群、以及醫務人員等因職業因素而感染風險較高的人群，則尤其鼓勵接種。 現已獲悉，接種後隨著時間流逝，感染風險和重症化風險會變高，因而該小組會判斷有必要接種第三劑。 關於將使用的疫苗，則基於海外事例、有效性和安全性相關數據，規定無論第一、二劑接種何種疫苗，第三劑時將使用輝瑞或美國莫德納公司生產的信使RNA（mRNA）疫苗。不過，莫德納疫苗需要在獲得第三劑接種的藥事批准後，才可使用。對於英國阿斯利康公司生產的疫苗，則將進一步討論。 接種時間到2022年9月30日為止。從未接種者也可以接種。各地方政府本月中下旬起，陸續向對像人群發放第三劑的接種券。領券後可在地方政府的接種會場等處接種。還計劃明年3月前後，啟動在企業和大學的職場接種。（完）