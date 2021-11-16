話題：酒廠舊宿舍改建賓館亮相 可體驗釀酒

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【共同社11月16日電】日本長野縣佐久市有一家名為“KURABITO STAY”的賓館，客人可以住在酒廠裡，親身體驗釀酒。該賓館對釀酒師們冬季生活的舊宿舍進行改建，設置了客房。經營該賓館的創業者田澤麻裡香（35歲）說：“力爭打造一個新冠疫情平息後，讓全世界的人們前來的賓館。” 住宿客人可以在3天裡體驗淘米、吸水浸漬和熱蒸作業，還能在原本只允許釀酒師進入的酒麴室把蒸好的米和菌混合，做成酒麴。制好的酒將作為商品銷售。 賓館位於“橘倉酒造”的廠區內，是與釀酒場所直接相連的日式房屋。釀酒師實際生活過的痕跡被很好保留下來，改造成了整潔的客房。 田澤出身於相鄰的小諸市。她當過旅行社的陪同導遊，在從事小諸市旅遊工作時與橘倉酒造結識。 “能否利用當地興盛的釀酒業來吸引遊客？”帶著這個想法，田澤在多次拜訪酒廠的過程中，發現了作為倉庫使用的建築物。得知原本是釀酒師的宿舍後，她想到了“像釀酒師一樣住廠體驗”的點子。 由於改建費用增長，田澤一度放棄。不過，可以體驗釀酒的項目企劃在商業大賽中獲得了大獎。得到總務省補貼和銀行貸款後，賓館終於開業。 能參與釀酒的時間是10月中旬至翌年3月中旬，但不含生產大吟釀酒等的1月。在並非釀酒季的今年5月，田澤推出了酒米種植體驗活動。她表示“想把範圍擴大至周邊的酒廠，打造成日本酒的粉絲匯集之地”，持續開展挑戰。（完）