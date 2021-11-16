經團聯為振興地方制定行動計劃 力爭成為橋樑

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【共同社11月16日電】日本經濟團體聯合會（經團聯）為了加強經濟界面向振興地方的措施，近日製定了首份行動計劃。經團聯將擺脫止步於提出建議的以往做法，力爭成為地方企業、地方政府與大學間的“橋樑”，為合作提供支援。經團聯認為受新冠疫情影響，數字化勢頭高漲，是促進大企業與地方交流的良機。 行動計劃寫入了“多點居住與遠程辦公”、“觀光與農林水產”、“生活的基礎”等10項主題及合作方。經團聯將在彙總協作措施及目標之後，召開說明會等廣泛宣傳，在大約1400家會員企業外，還將徵集來自地方的參與，進一步擴大框架。 與橄欖球新聯賽“LEAGUE ONE”，將合作增加地方上的交流人口；與提出信州IT谷構想的NICOLLAP（長野市），則力爭創造新產業。 此外，經團聯還將把大企業和團體的逾100個激發地方活力舉措分類，做成事例集以供參考。其中，介紹了富士通向北海道神惠內村派遣數字人才、大和證券集團總部在山形縣川西町和大分縣玖珠町啟動的西紅柿生產等。 行動計劃將在16日的幹事會上獲批。負責人表示：“順利的舉措將持續下去，不行的就結束。首先，啟動具體工作很重要。”（完）