關注：日本開放留學生入境 手續漫長令人沮喪

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【共同社11月16日電】日本已決定恢復因新冠疫情原則上停止的外國留學生新入境。不過，實際來到日本似乎有很長的路要走。留學生赴日需要經過向文部科學省申請等多個步驟，由於單日入境者人數受限，目前處於“排隊等號”狀態。期盼已久的相關人士起初十分欣喜，但也有越來越多的人開始感到沮喪。 “再這樣沒盼頭地被迫等待太痛苦了。我想退學另尋其他出路。”綜合研究大學院大學遺傳學專業（靜岡縣三島市）教授岩裡琢治10日與隸屬其研究室的中國女學生在線面談時，對方說出了這樣的話。 該學生4月入學後在中國的家中閱讀論文，在線參加研究室的研討課和學會等。隨著恢復接納留學生的國家越來越多，從日本前往海外的大學生等也開始增加，這名學生沒能進行開展研究必須的實驗，就這樣過去了約7個月。日本從本月8日起放寬私費留學生入境限制，這一消息令岩裡教授和女學生均感欣喜。 但他們之後立即得知，多數的今年春季入學者需要排隊等候，明年才能開始辦理簽證手續。由於設置的入境者人數上限也包含商務目的的外國人等，文科省已公佈規則，對於在日本中長期居留所需的“在留資格認定證明書”，按發行日期先後進行處理。 學生不知何時才能來日本，岩裡氣憤地表示：“心情彷彿一下子跌到谷底。關係到學生的人生，政府的應對卻如此緩慢。這是關乎日本信譽的問題。” 東京外國語大學約有200人等待入境，校長林佳世子透露“也有學生在得知必須再等一段時間後感到失望”。她表示：“...