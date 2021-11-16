日本新冠小組會同意放寬行動限制

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【共同社11月16日電】日本政府16日召開新型冠狀病毒感染症對策小組會會議，出示放寬作為防疫對策採取的行動限制的方案並獲得同意。即使在緊急事態宣言下，也有條件地取消活動和餐飲人數限制。關於出示疫苗接種證明或檢測陰性證明的“疫苗和檢測均可制度”，會上還商定大綱草案，其中提出不足6歲的學齡前兒童在父母陪伴下無需檢測等。該草案最快19日正式敲定。 經濟再生擔當相山際大志郎在會議伊始列舉疫苗接種的進展和治療藥的普及等，表態稱“緊急事態宣言下採取的行動限制可以一定程度上放寬”，強調將致力打造新日常。 大綱草案要求運用“均可制度”的單位向都道府縣政府進行登記。接種證明以第二劑接種後過去14天以上為條件，暫時不設有效期限。陰性證明推薦採用PCR檢測，也認可抗原定性檢測。學校一線原則上不適用該制度。學齡前兒童若有監護人陪伴，則無需檢測。草案還寫明，如果疫情反彈導致醫療提供體制告急，則停用制度並再次要求嚴格的行動限制。 政府就大規模活動正在探討，讓主辦方向都道府縣政府提交防疫安全計劃，以觀眾不大聲叫嚷加油等為條件，取消或放寬人數上限。若運用“均可制度”，緊急事態宣言下也將允許滿座。 對於防疫措施獲第三方認證的餐飲店，緊急事態宣言下也允許提供酒類，營業時間到晚9點為止。防止蔓延等重點措施下則不要求縮短營業時間。若運用“均可制度”，則取消4人以內聚餐的人數限制。都道府縣跨境旅行和出差也不屬於要求避免的對...