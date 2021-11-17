JR東日本首次展開商用新幹線自動駕駛試驗

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【共同社11月17日電】東日本鐵路公司（JR東日本）17日在新潟市邀媒體參觀了使用上越新幹線和北陸新幹線等E7系列車的自動駕駛試驗。在新幹線商用列車上展開試驗尚屬首次，試驗始於10月29日。試驗中為防備緊急情況而在列車上配備了駕駛員，但JR東日本以無人駕駛為目標，驗證所需技術。正式引進時間尚未確定。 17日凌晨在新潟站，安裝了列車自動駕駛裝置（ATO）的一列E7系12節編組列車的乘務員向臨時設置的指令站聯絡稱“將切換成ATO模式”等。駕駛員雙手放置在膝上，列車通過指令站的遠程操作出發。 在車速即將達到此次設定的最高時速110公里後，列車在約5公里遠的新潟新幹線車輛中心緩緩停下。停車位置偏差為8厘米，控制在目標範圍50厘米以內。 JR東日本的負責人幹勁十足地表示，“達到了毫不遜色於駕駛員手動停車的水平。想進一步提升。”該負責人介紹稱，還進行了防備緊急情況的緊急停車測試。該公司還在討論有乘客乘坐的商業運行時配備負責疏散引導的乘務員，而返回的空車則為無人模式等。 JR東日本此前一直在東京的山手線、旨在開發下一代新幹線的新型試驗列車“ALFA-X”上開展自動駕駛研究。JR九州在香椎線、JR西日本在大阪環狀線上開展試驗行駛等，包括私鐵巨頭在內的各鐵路公司均致力於自動駕駛。為投入實際運用，面臨改良車廂、防止從站台跌落等難題。 無人的自動駕駛不僅需要控制列車，還必須遠程掌握前方是否有障礙物以及異...