日本將再向各地分配3700萬劑新冠疫苗

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【共同社11月17日電】日本推進疫苗接種擔當相堀內詔子17日在內閣府向媒體透露，為推進新冠疫苗第三劑接種，將再向各地方政府分配美國輝瑞公司和莫德納公司生產的疫苗共約3700萬劑。此次分配的是明年2～3月使用部分，預計用於給65歲以上老年人等接種。堀內還宣佈，將允許在同一家醫療機構等使用多種疫苗。 新分配的共約3700萬劑疫苗中，12月中旬前後將發送約1200萬劑輝瑞疫苗，明年1月發送約1700萬劑莫德納疫苗，明年2月發送約800萬劑輝瑞疫苗。堀內稱：“能夠分配足夠量的、相當於對像人數的疫苗。” 鑑於已允許第三劑時接種與前兩劑不同的疫苗，堀內表示：“在（同一家）醫療機構等使用多種疫苗成為了可能”。此舉的目的是為了促進第三劑接種，儘可能方便接種對象選擇自己希望的疫苗。 第三劑接種對象為完成兩劑接種的18歲以上人群。首先，從12月起以醫務人員為對象開始實施，明年1月起則以老年人為主，擴大至普通人群。明年3月前後啟動在企業及大學的職場接種。關於第三劑接種用疫苗，直至明年1月的用量（約412萬劑）已於本月15日開始發送。（完）