厚勞相強調接種第三劑疫苗原則上需間隔8個月

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【共同社11月17日電】日本厚生勞動相後藤茂之16日在內閣會議後的記者會上，就接種新冠疫苗第三劑強調：“原則上需要（完成兩劑接種後）過了8個月以上再接種，這一方針不變。”推進疫苗接種擔當相堀內詔子也表示：“原則上要間隔8個月以上。” 圍繞第三劑接種的時間間隔，厚勞省15日決定基本是需要完成第二劑接種後約8個月以上，但基於感染狀況等，經地方政府判斷，也允許作為例外縮短至6個月。不過，京都市市長門川大作16日在與堀內交換意見時，就該決定指出“全國的地方政府感到困惑”等，困惑之聲接連出現。有鑑於此，厚勞省進行了強調。 後藤16日傍晚，在與首相岸田文雄會面後稱“或許會提前到（間隔）6個月，這種猜測在地方政府中擴散開來”。他向媒體介紹說，已再次向岸田彙報稱決定的是間隔8個月。 由於其他國家以間隔8個月為大致標準啟動了第三劑接種等，厚勞省9月初步決定以“（第二劑接種後）過了大約8個月以上的人士”為對象。這是考慮到雖然隨著時間流逝，預防感染效果有所下降，但有數據顯示6個月後也維持在一定程度等。 但由於有些地方政府要求明確間隔時間，因此厚勞省在11月15日重新梳理了對接種間隔的想法。厚勞省認為輝瑞疫苗在距離第二劑接種至少過了6個月的情況下，安全性和有效性得到確認，且已獲得了藥事批准，以此為依據，允許地方政府靈活處理。 為回答地方政府有關第三劑接種的疑問，厚勞省17日召開面向地方政府的說明會，介紹追...