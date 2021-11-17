獨家：日本政府擬給護士每月加薪4000日元

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【共同社11月17日電】日本政府16日基本決定，對於在從事急救醫療的醫院等處工作的護士，明年2～9月的薪金每月增加4000日元（約合人民幣222元），相當於每月加薪1%左右。該措施將寫入19日敲定的經濟對策中。政府將視財源的確保狀況，力爭最終增幅達到3%。明年10月以後如何應對，將在年底編制下年度預算時確定。 首相岸田文雄計劃先給護士、保育士及護理人員加薪，然後波及民間單位。護士的平均月收入高於保育士和護理人員，政府此前一直在就加薪對象及漲幅展開協調。 對於保育士和護理人員，政府計劃給所有人每月加薪3%左右（9000日元）。幼兒園老師和在殘疾人福利服務設施工作的職員也包含在內。政府將使用列入本年度補充預算案的交付金，來確保明年2～9月的加薪部分，10月以後的部分則預計使用護理報酬及診療報酬來應對。 關於用於給護士加薪的交付金，政府還計劃允許根據醫療機構的判斷，用於給同一單位的理療士等加薪。（完）